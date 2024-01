Agoumé: “Inter sempre nel mio cuore. Non facile entrare in uno spogliatoio così. La finale di EL…”

Lucien Agoumé è un nuovo giocatore del Siviglia. Il centrocampista arriva dall'Inter in prestito con diritto di riscatto. Il francese ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club andaluso. "Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di allenarmi e giocare con i miei compagni di squadra. È un giorno molto felice per me e la mia famiglia . Ero molto tranquillo, perché le trattative con il Siviglia sono andate molto bene. Ci parlavamo da diverse settimane e la trattativa è stata facile, perché conosco il club. Amo il calcio e capisco cosa rappresenta il Siviglia. Un grande club, un bellissima città. Prendere la decisione è stato molto facile per me. Sergio Ramos è una leggenda del calcio. Per me condividere lo spogliatoio con lui sarà un grande piacere".

Ripercorrendo la sua carriera, sottolinea che il suo esordio nel calcio professionistico è avvenuto da giovanissimo: "Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita. Quando ero piccolo mi piaceva giocare con i miei amici. È quello che amo di più fare e, grazie a Dio, ora è la mia professione. Sono molto felice e questo è solo l'inizio perché sono molto giovane. Ho tante cose da imparare e da dimostrare. Questo è quello che sono qui per. Per me giocare nel Sochaux a 16 anni è stato un onore". A soli 17 anni viene ingaggiato dall'Inter: "Andare all'Inter in quel momento fu un'ottima decisione. Abbiamo parlato con i dirigenti, la società mi voleva e io volevo andare. Fu una decisione importante per un ragazzo di 17 anni. Sono arrivato lì con la mia famiglia e sarò sempre grato alla società. Anche se ho giocato poco, quei cinque anni rimarranno sempre nel mio cuore. Non è stato facile entrare in uno spogliatoio di giocatori di livello mondiale a soli 17 anni, ma era un passo necessario per la mia crescita e il mio sviluppo e ciò che dovevo fare per raggiungere questo livello".