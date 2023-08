Juve-Bologna, Trevisani: “Inspiegabile, non si capisce come con mille telecamere…”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del mancato rigore al Bologna nella gara di ieri con la Juventus: "Il problema non è Juve o Bologna, ma la questione arbitrale: non si capisce come dall'introduzione del VAR possa succedere una cosa per cui a tavolino delle persone sedute con mille telecamere non riescano a concedere questo rigore. Nessuno ce l'ha con la Juve, ma con Fourneau e Nasca al VAR e Di Bello in campo assolutamente sì: non è spiegabile quello che è successo".