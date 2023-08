Palmeri: “Rigore Bologna, Var o è incapace o è in malafede: altro non c’è”

Incredibile episodio allo Stadium di Torino: rigore solare negato al Bologna sullo 0-1 dopo un intervento di Iling Jr da rosso su Ndoye, che non può spingere il pallone in rete a causa del fallo evidente del bianconero. Sul mancato penalty e intervento del VAR, Tancredi Palmeri si è espresso così: "Orca miseria era pure espulsione per la Juventus. Assurdo. Assurdo. Un Var che non richiama l’arbitro su questo o è totalmente incapace o è in malafede, perché altro non c’è".