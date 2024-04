Sono entrambi due ex Inter, un ex giocatore e un ex allenatore con un vissuto interista. "Motta e Conte si giocano la panchina della Juve". Questo è il titolo principale del Corriere dello Sport sul futuro della Juve. "Ma forte è la resistenza di Allegri e del Bologna. Sette delle prime dieci in classifica cambieranno allenatore. Ecco come", si legge.