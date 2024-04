"Per l'Inter, oltre alla motivazione regolamentare della Lega, ce n'è anche... commerciale e legata al main sponsor che nel 2024-25 cambierà visto che al posto di Paramount+ ci sarà un marchio del gruppo Betsson, probabilmente Betsson.sport. Dall'1 luglio in poi le nuove maglie firmate dalla Nike potranno invece avere tricolore e seconda stella e quando saranno state presentate (e distribuite ai vari punti vendita) saranno acquistabili".

"Per quel che riguarda la coppa di campioni d'Italia, la Lega la consegnerà all'Inter all'ultima partita casalinga. Naturalmente se per quel match i nerazzurri avranno la matematica certezza del titolo. Nel 2023-24 la gara in questione sarà Inter-Lazio che però non ha ancora una data certa. Gli anticipi e i posticipi saranno prossimamente annunciati dalla Lega Serie A. Già adesso però è scontato che, se la Lazio raggiungerà la finale di Coppa Italia di mercoledì 15 maggio, non si giocherà sabato 18".

"Scontato che Inter-Lazio sia uno dei "pick" di Dazn e che dunque vada in scena domenica 19. Non alle 20,45 perché le immagini della consegna della coppa devono avere la massima diffusione in tutti i telegiornali delle tv nazionali. Perché, quando possibile, il regolamento della Lega prevede che la consegna della coppa ai nuovi campioni d'Italia avvenga nell'ultima gara casalinga, anche se con una giornata d'anticipo rispetto alla fine del torneo? Naturalmente per privilegiare la festa dei tifosi, ma anche per una questione di ordine pubblico".

(Gazzetta dello Sport)

