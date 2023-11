Juve-Inter, Allegri e Inzaghi ‘meno italiani’: fiato sospeso, Spalletti ne risparmia uno

Non solo l’Italia: c’è chi deve tornare da altri continenti, come Lautaro e Sanchez da una parte e McKennie dall’altra.

“Darmian, Gatti, Acerbi e Dimarco da destra a sinistra. Barella ha corso per 90 minuti filati reggendo il centrocampo e l’attacco (2 assist). Le sgommate di Chiesa hanno fatto la differenza per 61 minuti. Frattesi è entrato nell’ultima mezz’ora, Cambiaso non si è alzato dalla panchina, Kean era in tribuna”.