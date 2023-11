Thuram, scegliere l’Inter è stato semplice. E c’è un retroscena: dopo aver firmato ha chiesto…

"L'Inter, solo l'Inter. Si è presentato in sede a firmare il contratto con il papà. Salendo in ascensore, in viale della Liberazione, ha capito una volta di più di aver fatto la scelta giusta. Dopo aver autografato il contratto, quando c'è stato da parlare del numero di maglia, lui timidamente si è informato del 9. Erano i giorni in cui l'Inter aveva in testa (anche) la conferma di Lukaku. La storia è nota. Oggi il 9 è orgogliosamente per Marcus e per il club tutto sulle spalle di Thuram".