EDICOLA / CdS: Ammucchiata Champions. Juve segna e nasconde porta. Ma Inzaghi…

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si legge "ammucchiata", come titolo principale. È riferito al traffico in zona Champions dopo la vittoria del Bologna a Salerno e il pari della Roma di Mourinho contro la Fiorentina. "Cinque squadre in cinque punti". In basso poi si parla anche di Inter .

"La Juve segna e nasconde la porta. Il segreto di Allegri: dopo il gol fatto non subisce più tiri. I bianconeri sono andati in vantaggio in 12 gare e hanno vinto 11 volte. La difesa è granitica, come quella dell'Inter in fuga scudetto. Due squadre fedeli al 3-5-2. Ma Inzaghi ha più armi", si legge a proposito della lotta scudetto.