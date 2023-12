Lukaku espulso in Roma-Fiorentina: prima espulsione in 388 partite

Per quanto la panchina e anche Mourinho abbiano protestato, quello di Lukaku nei confronti di Christian Kouamé, nella gara della Roma contro la Fiorentina, è sembrato un fallo nettissimo, "un'entrataccia" che ha portato al rosso diretto. Dopo il doppio giallo a Zalewski la squadra del portoghese è rimasta in nove.

Ed era dallo scorso marzo contro la Lazio che la Roma non riceveva due espulsioni nello stesso match di Serie A. Per il belga, spiega Opta, un momento mai vissuto. "Prima espulsione in carriera per lui in 388 match nei maggiori 5 campionati europei".