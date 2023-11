De Grandis (Sky): “Juve a passo Inter? Nerazzurri più forti e gioco difensivo…”

Stefano De Grandis a Skysport ha parlato della Juventus e della corsa allo scudetto della squadra bianconera. «Se riuscirà a tenere il passo dell'Inter? Non esiste un solo tipo di calcio, si può giocare un calcio difensore o speculativo. Credo però che la Juve non possa tenere il passo perché che la squadra nerazzurra è più forte e un gioco difensivo può farti fare tanti punti e nelle partite in cui sono gli altri a chiudersi in difesa devi essere tu a toglier fuori la scintilla. Se in certe partite ti chiudi, come ad esempio con la Fiorentina, e non riesci a ripartire alla lunga paghi le conseguenze ».