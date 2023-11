Costacurta: “Lautaro, la ‘delusione’ Mondiale lo ha reso consapevole. Insieme a 77 cose…”

«Lautaro? I numeri dimostrano che è imprescindibile. Mi piace la leadership raggiunta in questi anni. Mostra la sua capacità di guidare la squadra. Non me ne voglia nessuno, ma credo che proprio quando lui non è stato protagonista nell'Argentina campione del mondo, abbia svoltato. Da lì è diventato un calciatore molto più importante, è diventato consapevole di qualcosa». Alessandro Costacurta ha parlato di Lautaro Martinez e di una consapevolezza che sarebbe arrivata quando il Mondiale non è andato proprio come si aspettava.