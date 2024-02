"Il piano A con cui i bianconeri avevano imbrigliato l’Inter allo Stadium stavolta non ha funzionato e Madama si è scoperta senza un piano B. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno come piace a Max, la squadra ha tenuto testa alla favorita e ha perso per un autogol, la verità però è che la Juventus ha osato troppo poco e anche il suo allenatore, che sotto di un gol avrebbe potuto giocarsi la carta dei tre attaccanti in campo e magari anche Iling. Invece Allegri ha preferito restare conservativo. Il dato più emblematico è quello dei tiri in porta: uno, record negativo in questa A. Come all’andata, solo che allora bastò per pareggiare", spiega Gazzetta.