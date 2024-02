Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma a San Siro: "Bello ritornare a San Siro in una serata così importante per una partita così sentita. Una partita che non può essere come le altre. Mi aspetto di vedere una bella gara. L'Inter sta bene fisicamente e mentalmente, ha tante certezze. La Juve sta trovando risultati, è cresciuta con interpreti nuovi. Ci aspettiamo di vedere una bella sfida tra le due squadre che stanno segnando la stagione. Inter-Juve non può mai essere una partita come le altre. Fiorentina? Tre punti importanti su un campo difficile, con assenze importanti. Chi ha sostituito gli assenti ha dato delle risposte importanti. Ancora una volta è stata la vittoria della squadra. Negli ultimi mesi vediamo una crescita continua di tutto il blocco squadra. Da qui alla fine ci saranno tanti impegni ravvicinati. Quella di stasera è una tappa fondamentale. I duelli fisici e tecnici stasera potrebbero fare la differenza. I dettagli fanno la differenza".