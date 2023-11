Juventus-Inter, prima della battaglia la Nazionale: l’Italia di Spalletti è a due blocchi

Prima di darsi battaglia all'Allianz Stadium, juventini e interisti gireranno il mondo per rispondere alle chiamate delle proprie nazionali

In particolare, come scrive la Gazzetta dello Sport, a quella dell'Italia di Spalletti, che ormai si fonda su due blocchi: