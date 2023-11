Adriano: “Inter, gruppo coeso. Stanno facendo belle partite. Lautaro intelligente”

-Avevi una cannonata, col Chievo è stato pazzesco e c'ero io con te...

Sì, sessanta metri da solo. È stato quando ho preso palla in area nostra.

-Quando fai quel gol lì fai impazzire ottantamila persone, sembravi Maradona. Il gol più bello lo hai fatto in amichevole contro il Real: nessuno ha capito che la palla era in rete. Io dicevo ha le bombe nei piedi... Mai visto in 30 anni uno che tira forte come te, ma neanche Batistuta. Pensavo ti facesse male il piede, tirava fucilate da spaccare in due il portiere e aveva venti anni.

Ero appena arrivato, voleva battere la punizione Materazzi ma c'era Seedorf che mi ha detto di battere.

-La segui l'Inter?

Sì. Ogni tanto non sempre. Come mi sembra? Ho guardato poco le partite ma per quello che ho visto è un gruppo coeso, stanno facendo belle partite e spero che possano vincere il campionato.

-Ora c'è la sosta e poi ci sarà la sfida contro la Juventus, hai visto giocare Thuram?

Non l'ho ancora visto come gioca. All'Inter però serve un bomber di questo tipo. So che Lautaro gioca benissimo ed è un attaccante molto intelligente.

-All'Inter come ti sei trovato con Ibra?

Bene, mi capiva. Ha la sua personalità, lo conoscono tutti. È diverso da altri giocatori ma si è sempre comportato bene, parlavamo prima della partita di cosa potevamo fare a livello di movimenti ed è andata bene con lui. Mi ha mandato un messaggio, è un grandissimo giocatore ed è una grande soddisfazione giocare con lui.

-Oba Oba l'hai mai risentito?

No, mai più.

-Ma se viene Ancelotti ad allenare il Brasile come CT, cosa ne pensi?

Il Brasile ora non sta facendo tanto bene, ci sono tanti cambi nelle convocazioni e non c'è un gioco fisso. Ancelotti sarebbe un grande CT. In Brasile non c'è una grande educazione tattica e se lui viene ad allenare la Nazionale farà benissimo. È una cosa di cui avremmo bisogno da tempo e sarebbe bellissimo vederlo all'opera. Senza Neymar? Un casino, come se si perde il 50% della Nazionale. Ci sono giocatori che possono comunque fare bene.

-Ci sono attaccanti forti del Brasile che può giocare da numero nove?

Gabigol per me sarebbe utile alla Nazionale, ha esperienza rispetto ad altri attaccanti. Potrebbe fare benissimo in Nazionale.

«Devo ringraziarti Bobo per aver giocato con te, quando rivedo le immagino mi commuovo», ha concluso l'ex Imperatore.

(Fonte: BOBO TV)

