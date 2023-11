Vieri: “Thuram è bravo bravo, spacca le difese e con Lautaro c’è intesa”

Mentre parlava sulla Bobo TV con il suo ex compagno, ai tempi dell'Inter, Adriano, Christian Vieri ha parlato dell'Inter di Inzaghi. In particolare si è soffermato su un calciatore che ha visto dal vivo di recente a San Siro e lo ha impressionato. «Thuram ha sostituito Lukaku e l'Inter ha preso questo ragazzo e io sono andato a vedere allo stadio, che dal vivo si vede tutto meglio», ha spiegato all'ex compagno.

«E Marcus è bravo bravo, sa giocare con i compagni e fa gol. Gioca bene, segna, va in profondità, come facevamo noi, spacca le difese e con Lautaro si trova bene. Giocano benissimo insieme. E dall'anno scorso Lauti è diventato uno dei più forti d'Europa. Ha fatto un grosso salto di qualità. L'Inter ha una squadra incredibile, davanti sono forti, e non sono solo loro due hanno anche Arnautovic e Sanchez, due attaccanti bravi», ha continuato.