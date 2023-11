Juventus, Allegri vuole limitare Calhanoglu: è lui la vera fonte di gioco dell’Inter

"Quando Calhanoglu si alza è normale che siano i centrocampisti, e in particolare il mediano (Locatelli se recupererà, altrimenti con ogni probabilità Rabiot), a prendersi cura di lui. Il discorso cambia se Calha si abbassa per iniziare l’azione. In quel caso, tocca a Moise Kean (o comunque a una delle due punte) cercare di “sporcare” le linee di passaggio per impedire che la palla arrivi nei piedi dell’ex Milan. Non solo, Kean dovrà pure dare fastidio in pressione, qualora Calhanoglu sia già entrato in possesso della palla".