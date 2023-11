Inter, priorità scudetto: Inzaghi sfida Allegri. Bilancio negativo, ma quando conta davvero…

"Simone Inzaghi ha sfidato tante volte in carriera Max Allegri: il bilancio è negativo, però nelle ultime tre sfide da dentro o fuori, alla fine ha fatto festa il tecnico interista. Quando la posta in palio è alta, Simone non sbaglia più una mossa e la sua Inter sembra ormai costruita per serate così. Ecco, stavolta non ci sono coppe in palio o finali da raggiungere, però vincere allo Stadium darebbe un’altra bella botta d’entusiasmo all’ambiente, oltre a mettere in chiaro le cose nella corsa scudetto: l’Inter vuole la seconda stella, il tricolore prima di tutto".