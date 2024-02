Kanye West in prima fila con la moglie a San Siro per Inter-Atletico Madrid

Di recente il noto rapper ha collaborato con la Curva Nord per il suo ultimo album e stasera è in tribuna per la sfida di Champions

È un cantante controverso e non è la prima volta che si vede in giro con una maschera. La indossa per lanciare un messaggio preciso, tipo 'salvate la faccia'. La sua l'ha nascosta anche per assistere a Inter-Atletico Madrid. In prima fila c'è Kanye West, il rapper americano, ex marito di Kim Kardashian, che di recente ha collaborato con la Curva Nord. I tifosi nerazzurri hanno prestato la loro voce per i cori di alcune canzoni del suo ultimo album Vultures1 e lui si mostra sempre appassionato allo sport tanto che ha voluto assistere alla gara di Champions dei nerazzurri.