In tv la partita andrà anche in chiaro su Mediaset e ci saranno venti telecamere con il drone che riprenderà tutto dall'alto per seguire anche quello che accade all'esterno del Meazza. "Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Sandro Sabatini e post in onda su Canale 5 come la gara", fa sapere Mediaset in un comunicato.