Inter e Siviglia hanno scelto i kit da indossare per la finale di Europa League

Ma come ti vesti per la finale? Nella marcia di avvicinamento alla sfida che mette in palio l’Europa League 2019-2020 ci sono tante curiosità da soddisfare. L’ultima arriva dal sito del Siviglia. Questa mattina hanno raccontato di aver chiesto all’UEFA di aprire le porte ai tifosi ma ovviamente hanno ricevuto un no come risposta.

Lo stesso sito del club andaluso racconta come le due squadre hanno deciso di vestirsi per la finale. Il Siviglia avrà la stessa divisa indossata con Eindhoven, Torino e Basilea. L’Inter modificherà il suo kit di gioco. Maglia nerazzurra e calzini bianchi. Il club spagnolo e anche quello nerazzurro hanno fatto un vero e proprio excursus sulle divise indossate nel corso degli anni dalle due finaliste. Insomma, la verità è che il Siviglia ha deciso di usare gli stessi colori usati quando l’ha vinta la finale di Europa League.

Ecco cosa ha scritto il Siviglia: “Il Siviglia giocherà la sua quarta finale di Europa League in bianco e calzini neri, come ha fatto a Eindhoven nel 2006 contro il Middlesbrough, contro il Benfica nel 2014 a Torino e a Basilea contro il Liverpool nel 2016. È cambiato solo nel 2007 a Glasgow contro l’Espanyol, in rosso con calzini neri, così come a Varsavia nel 2015 contro il Dnipro, dove ha giocato con il kit interamente in rosso. L’Inter ha cambiato molto meno nei colori delle finali di questa coppa. Ha sempre indossato la maglia nerazzurra con calzini e pantaloncini neri. “Si è vestito così dei titoli conquistati nel 1991 contro la Roma e nel 1994 contro il Borussia Dortmund, sia all’andata che al ritorno. Anche in cui vinse nel 1998 contro la Lazio a Parigi, prima partita singola“. In realtà la maglia della finale del 1998 non era nerazzurra, ma grigia a strisce con la scritta Pirelli in giallo. Ma tant’è.

Nello stesso articolo si aggiunge: “L’Inter ha cambiato divisa una sola volta nella finale persa contro lo Shalke04. Dato che sono neri anche i calzini del Siviglia l’Inter dovrà giocare con quelli bianchi venerdì sera, per la seconda volta in EL”.

INTER – Il club nerazzurro invece ha scritto: “L’Inter ha disputato quattro finali di Coppa Uefa, tre delle quali con partite di andata e ritorno. Nelle sette partite disputate, per 5 volte i nerazzurri sono scesi in campo con la classica divisa nerazzurra, con pantaloncini e calzettoni neri. Solo in un’occasione, a Gelsenkirchen nell’andata contro lo Schalke 04 nel 1997 (sconfitta per 1-0) la squadra allora allenata da Hodgson indossò la seconda divisa, bianca con striscia orizzontale nerazzurra. La finale 1998, ma in generale tutta la competizione europea 1997/1998, fu invece caratterizzata dalla divisa a strisce orizzontali grigie“.