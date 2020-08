Il presidente del Siviglia: “L’Inter ha il doppio del nostro budget, ci piacciono cose difficili”

Ci si avvicina alla finale di Europa League tra Inter e Siviglia e il presidente del club spagnolo José Castro ha parlato proprio di quella sfida. «Ancora, sì ancora. È una frase che nasce con Platini quando abbiamo vinto il terzo titolo ed ero presidente. Ancora, sì. È la quarta finale da presidente. Abbiamo vinto l’Europa League le tre volte precedenti e speriamo che sia lo stesso. Ma so che è un’impresa complicata e stiamo andando a competere contro un club che ha più del doppio del nostro budget, con il massimo rispetto, ma proveremo a batterla».

«Credo – ha aggiunto – sia una finale come quella contro il Liverpool, ma ci piacciono le cose difficili. Abbiamo battuto in questa competizione tante squadre che hanno un budget superiore al nostro, con rose molto competitive e le abbiamo eliminate. Sappiamo quanto sia difficile, ma sappiamo che ci trasformiamo in questa competizione e che siamo capaci di tutto. Se finissimo con l’EL, eliminando le squadre che abbiamo eliminato, sarebbe impossibile migliorare questa stagione, sarebbe un successo importante. E proveremo a raggiungerlo».

«Senza i tifosi è un vero peccato. Sappiamo cosa sono le finali e il colore che sono capaci di dare i nostri tifosi, ma queste sono le circostanze. E l’unica cosa che possiamo fare noi che siamo qui è sostenere la squadra perché nel silenzio che c’è adesso sul campo i giocatori se ne accorgono. Daremo ai tifosi la nostra voce fino a che non la perderemo… Siamo l’unico club spagnolo ancora in corsa e stiamo pensando di vincere, i nostri tifosi devono essere orgogliosi di questo. Poi ci sarebbe la Supercoppa il 24 settembre e un calendario molto serrato, noi pensiamo solo a vincere e di avere un altro titolo in bacheca e soprattutto orgogliosi. Una squadra come noi con un budget che non arriva ai 200 mln ha comunque 11 finali europee dal 2006 al 2020 e siamo la squadra che ha giocato più finali in Europa. C’è da essere super felici».