Il Siviglia ha chiesto all’UEFA di aprire la finale con l’Inter ai tifosi: risposta negativa

In una nota sul proprio sito ufficiale il Siviglia, rivale dell’Inter in finale di Europa League, ha rivelato di aver fatto una richiesta all’UEFA. “Chiesta la possibilità di mettere in vendita un numero ridotto di biglietti per avere i tifosi del Siviglia in tribuna”, si legge. Ma né il governo del calcio europeo né il governo tedesco hanno preso in considerazione questa richiesta dato che “la situazione generata del Covid19” resta incontrollata.

Nel comunicato si legge anche:

La UEFA, organizzatore di questa fase finale dell’Europa League, prevede la consegna ad ogni club partecipante di 25 inviti per la finale. Questi 25 pass si aggiungono ai 75 accrediti dati alla delegazione delle società tra giocatori, allenatori e staff. Il Siviglia ha deciso di impiegare questi 25 inviti consegnandoli a membri del cda, soci, dipendenti e un giornalista. La delegazione invitata arriverà in Germania giovedì e non potrà avere contatti con la squadra visto i protocolli, andrà direttamente a Colonia e si muoverà solo nell’area dello stadio che gli è stata destinata dall’organizzazione.

(Fonte: sevillafc.es)