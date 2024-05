A livello individuale, Toni Kroos è stato incluso tre volte nella squadra FIFA FIFPRO World 11, è stato nominato Miglior Playmaker nel 2014 dall'IFFHS e ha vinto il Pallone d'Oro come miglior giocatore ai Mondiali Under 17 del 2007 in Corea. Toni Kroos rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi del Real Madrid per l'eccellenza del suo calcio e per essere un giocatore che ha dato tutto per questa maglia, rappresentando sempre i valori del Real Madrid. Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afferma che "Toni Kroos è uno dei più grandi giocatori della storia del Real Madrid e che questo club è e sarà sempre la sua casa". Il Real Madrid augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua vita".