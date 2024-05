Giornata cruciale in casa Inter, sul fronte societario. Matteo Barzaghi in collegamento dall'esterno della sede nerazzurra ha parlato così a Sky Sport. “Oggi scade il termine per il pagamento del prestito più interessi, per un totale di 386 milioni di euro. Se il pagamento non verrà effettuato entro oggi, il fondo Oaktree potrà diventare proprietario del 99,6% delle quote dell’Inter. Zhang ha ancora poche ore, ci si avvicina alla scadenza e aumenta la curiosità per capire i movimenti di Oaktree. Da quanto ci risulta, non dovrebbero comunque arrivare comunicazioni oggi, ma domani. Oggi è infatti la giornata dell’attesa, che qualcosa possa accadere su un fronte o l’altro.