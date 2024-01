Napoli, Mazzarri: “Difesa a tre? Ho protetto la squadra. Ma se posso torno a quattro”

Il Napoli è in finale di Supercoppa. Il 3-0 alla Fiorentina è servito agli azzurri per conquistare il pass verso la prossima e ultima gara, in programma sempre a Riad lunedì. Walter Mazzarri ha parlato così in collegamento con gli studi di Sport Mediaset dopo i 90' contro i viola: "Ho deciso di cambiare il nostro modo di giocare dopo aver rivisto il 3-1 della Viola in casa nostra in campionato - ha commentato Mazzarri a fine partita -, ho pensato che Italiano avrebbe riproposto quel modo di giocare. Ho deciso di proteggere la squadra cambiando qualcosa ed era l'unico modo per evitare che ci mettessero in difficoltà.