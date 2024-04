Lautaro dopo l’Empoli sui social: “Vittoria molto importante. Avanti Inter”

L'argentino ha commentato con un breve post i tre punti conquistati nella serata che segna il ritorno in campionato dei nerazzurri dopo le Nazionali

Non era contento della sostituzione perché cerca un gol che gli manca da un po'. Lautaro Martinez deve ritrovare la strada della rete e lo farà intanto si concentra sul cammino dell'Inter e lo fa anche con un commento sui social che arriva alla fine della gara contro l'Empoli vinta due a zero arrivata con i gol di Dimarco e Sanchez.

"Vittoria molto importante. Avanti Inter", ha scritto il capitano nerazzurro con un commento breve e incisivo che racconta la soddisfazione per i tre punti che riportano a +14 la squadra dalla seconda in classifica. Tra i commenti dei follower del Toro spicca quello della moglie un cuore azzurro per dargli sostegno.