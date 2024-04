Dedica Bastoni per Inter-Empoli: “Buona Pasquetta, Inter fans”

Un po' di muso per la sostituzione, questione di voglia, ma poi rientra tutto. A fine partita si è visto Simone Inzaghi parlare con Alessandro Bastoni che era uscito, sostituito da Carlos Augusto, e aveva dimostrato dissenso. Cose di campo che rientrano nel giro di qualche minuto. Ai microfoni di DAZN il giocatore italiano ha spiegato: "Il mister mi ha visto stanco, mi ha detto che quando non vado via negli 1-2 deve cambiarmi. E' stato un siparietto che testimonia l'ambiente di Appiano".

Sui social il difensore nerazzurro, che ha dato a Dimarco il passaggio vincente per il gol dell'uno a zero, dimostra di pensare fondamentalmente alla vittoria dell'Inter che è sempre un regalo per i sostenitori interisti, sempre numerosi a San Siro. "Buona Pasquetta, Inter fans", ha scritto il difensore su Instagram. Un modo per gli interisti di chiudere al meglio le feste pasquali, in attesa di quelle nerazzurre. "Scudetto nel derby? Ci interessa solo vincerlo: quando e come poco importa". Questione di attesa.