Come sottolinea Sport Mediaset, Lautaro ha segnato 177 gol tra Racing, Inter e Argentina ma finora non è mai diventato capocannoniere di un campionato. Quest'anno il suo obiettivo sembra vicino anche perché Vlahovic, primo inseguitore, è a -8 mentre Giroud e Dybala, terzi, sono addirittura a -11 dal Toro. Toro che non aveva mai segnato così tanti gol dopo 29 giornate: 6 gol il primo anno, da riserva, 12 il secondo, 15 nel 2020-2021 e 14 nelle successive due stagioni fino ai 23 attuali. Con questa media, Lautaro toccherebbe quota 30 gol in Serie A, numeri sempre più clamorosi per un attaccante che ha una sola pecca: i calci di rigore, visti i soli 8 segnati sui 22 calciati.