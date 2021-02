Lautaro, la paternità ti ha fatto bene: 4 gol in 5 partite da papà

Momento d'oro per l'attaccante argentino, dentro e fuori dal campo. L'Inter se lo gode, obiettivo scudetto

La Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza della paternità per l'attaccante argentino: "Il segreto è tutto in una figlia, Nina, nata 21 giorni fa e che evidentemente lo fa dormire molto, a giudicare dalle prestazioni dell'argentino: da quando è diventato papà, Lautaro ha segnato 4 gol in cinque partite. «Nina è arrivata in un momento molto particolare della mia vita - ha raccontato il Toro -. Sto bene mentalmente, con la mia famiglia, con la mia fidanzata e la mia bimba. Io faccio tutto per loro. Quando esco di casa, corro per loro. E anche stavolta è stato così». Corre per Lukaku, per Conte, per l'Inter. In definitiva, Lautaro corre per lo scudetto".