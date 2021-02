Un solo obiettivo e calendario in discesa: Inter, ecco la tabella scudetto

I nerazzurri hanno consolidato il primo posto in classifica: ecco gli ostacoli presenti sul percorso nella corsa scudetto

L'Inter vince con autorevolezza il derby di Milano e consolida il primo posto in classifica. I nerazzurri di Antonio Conte si sono messi in una situazione invidiabile, e hanno il vantaggio di potersi concentrare unicamente sul campionato. La Gazzetta dello Sport presenta la tabella scudetto interista: "L'Inter si è messa in una invidiabile condizione: ha il destino nelle mani e deve pensare solo a sé. Anzi, deve guardarsi da se stessa, dai suoi storici sbalzi d'umore che sembrano però superati da queste certezze invernali. Conte può comunque pesare il calendario e organizzare una road map scudetto: 15 tappe fino al traguardo, dislivelli diversi ma vittoria finale mai così alla portata. Anche perché non è un vantaggio da poco concentrarsi su un solo, grande obiettivo rispetto ai rivali, costretti a dividersi tra affanni domestici e impegni europei".

"Conte è consapevole che da ora in poi sarà vitale non seminare briciole contro le piccole. Già a partire dalla prossima sfida, a San Siro contro i rossoblù di Ballardini, in salute come poche altre squadre di A. Il fatto che nella stessa giornata il Milan debba far visita alla Roma offre la ghiotta possibilità di allungare ancora un po'. Messi alle spalle il derby e il match sempre insidioso contro la Lazio, restano solo altri quattro scontri diretti contro le big. Due saranno nelle ultime tre: terzultima contro la Roma a San Siro, penultima allo Stadium contro la Juve. Tradotto: fino a metà maggio l'Inter dovrà surfare tra dodici partite di campionato, di cui 10 più leggere in partenza".