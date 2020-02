Inter, Lautaro: “Do consigli a mio fratello, ammiro la sua personalità. Sono felice perché…”

Un legame forte, indissolubile, nonostante la distanza che li divide. Lautaro Martinez e il fratello Jano hanno un rapporto speciale, spiegato dal fratello minore del Toro dell’Inter in un’intervista concessa a infobae.com. Articolo che riporta anche alcune parole dello stesso Lautaro nei confronti del fratellino, giovane promessa del basket argentino:

“La cosa principale che vedo è che ha una straordinaria maturità per la sua età. E come atleta mi piace la sua personalità per affrontare le sfide che si presentano. Sono molto felice che gli piaccia fare quello che fa, quello che ha scelto. Lo accompagniamo e gli consigliamo in ogni momento di lavorare sempre con umiltà e sacrificio in modo che gli obiettivi che si raggiungono possano riguardare sia l’uomo che lo sport“.

(Fonte: infobae.com)