Lautaro-Sanchez, tocca a voi: Inter, Conte mette benzina per il rush finale

L'argentino e il cileno sono rimasti ad Appiano Gentile e potranno sfruttare la sosta per le Nazionali per presentarsi al meglio alla ripresa

La sosta per le Nazionali ha sensibimente ridotto il gruppo a disposizione di Antonio Conte , tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo l'ok dell'Ats di Milano. Il tecnico dell'Inter può contare anche su Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez, rimasti a Milano dopo la decisione della Federazione sudamericana di rinviare le gare di qualificazione al prossimo Mondiale. Una buona notizia, come scrive Tuttosport, in vista del rush finale:

"Benedetta fu (per Antonio Conte) la decisione di congelare, causa pandemia, le qualificazioni mondiali sudamericane. Da tempo in una sosta di campionato per lasciare spazio alle Nazionali non si vedevano sgambettare alla Pinetina ben tre attaccanti, ovvero Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. Detto che, come già sottolineato, tutti si auguravano che il ragazzotto trovasse un po’ di continuità con l’Under 21 azzurra, per Conte è una manna avere con sé i due sudamericani in vista del tour de force a cui l’Inter è attesa ad aprile".