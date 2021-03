Inter, UFFICIALE: Pinamonti salta l’Europeo Under 21, al suo posto Colombo

L'attaccante nerazzurro non potrà rispondere alla chiamata del ct Nicolato e dovrà rinunciare alla fase finale dell'Europeo

I casi di positività emersi in casa Inter e la conseguente decisione dell'Ats di trattenere a Milano i calciatori nerazzurri hanno avuto un'ulteriore brutta conseguenza per Andrea Pinamonti: l'attaccante classe '99 dovrà forzatamente rinunciare alla fase finale dell'Europeo Under 21, per il quale era stato precedentemente convocato.