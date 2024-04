Scarpa d’oro, Harry Kane ha staccato tutti. Lautaro è quarto

Harry Kane domina la classifica della Scarpa d'Oro. L'attaccante inglese è irraggiungibile con le 32 reti realizzate finora nella Bundesliga 2023/24 con il Bayern Monaco. Staccati Kylian Mbappé (24 reti segnate in Ligue1 con il PSG) e Serhou Guirassy (24 gol con lo Stoccarda in Bundesliga).

Lautaro Martinez lotta per prendersi un posto sul podio. È per ora ai piedi del podio con 23 reti segnate in Serie A, quando mancano sei giornate alla fine del campionato. Anzi per lui ne mancano cinque perché per squalifica salterà Inter-Cagliari. L'argentino è tallonato da Lois Openda che ha segnato, con la maglia del Lipsia, nel campionato tedesco, finora, 21 gol.