Lazio-Inter, Lautaro sui social: “Partita impegnativa, ma abbiamo dato tutto”

Ha segnato e commentato la partita nelle interviste del post. Ha dedicato la sua rete alla sua città, Bahia Blanca, e lo ha fatto anche sui social sottolineando il momento difficile della sua gente e anche l'importanza di questa vittoria per l'Inter. Il posto in cui è nato e la squadra che difende fanno parte del suo modo di essere e di sentire, della maturità che ha acquisito da quando ha giocato al Mondiale, lo ha vinto, ma non come voleva. Sui social, dopo i tre punti fatti con la Lazio, Lautaro Martinez ha spiegato ancora una volta che il percorso che lui e la squadra di cui è capitano stanno portando avanti deve essere costante e coerente. Perché manca ancora tanto verso gli obiettivi che si sono prefissati.

"Partita molto impegnativa ma ancora una volta come squadra chi gioca chi entra chi è in panchina abbiamo dato tutto per portare a Milano questi 3 punti importanti per il nostro percorso verso i nostri obiettivi", ha scritto l'attaccante coinvolgendo nel suo messaggio anche chi non gioca da titolare ma dà comunque il suo contributo. E sono le stesse parole di Inzaghi che ha messo in evidenza che poter contare proprio su tutti è fondamentale per lui. Lautaro è anche tornato a parlare del temporale che ha colpito Bahia e ha messo ko la città e dell'incidente nel quale, per il crollo di un tetto, hanno perso la vita 13 persone. "Un saluto speciale ai familiari e ai cari delle vittime di questa tragedia. E a tutta la mia famiglia ha vissuto un momento difficile". Ha spiegato di non averci dormito di notte: "Ma era importante restare concentrati sull'Inter". Detto fatto. Dedica riuscitissima.