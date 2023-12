Lautaro, sorpasso a Vieri e Milito: 29 gol in un anno. E dedica a Bahia Bianca

Il calciatore ha segnato questo numero di gol in un anno solare ed ha superato gli ex attaccanti nerazzurri. Pensiero alla sua città dopo una tragedia con 13 morti

Il calciatore ha approfittato di un passaggio all'indietro, errato, di Marusic verso il portiere e ha messo a segno il suo 15esimo gol in Serie A in questa stagione (17 in tutto considerati i due gol in CL). La dedica è stata speciale per il Toro. Sotto la sua maglietta ce n'era una bianca con la scritta Fuerza Bahia Bianca, la città argentina nella quale è nato ed è vissuto. Nelle scorse ore, durante una tempesta, è crollato il tetto di un palazzetto dello sport dove si stava tenendo una gara di pattinaggio e sono morte 13 persone.