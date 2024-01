Lavezzi, l’avvocato: “Non è in cura per consumo di stupefacenti o alcol, soffre di ipomania”

Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi . L’ex calciatore è attualmente ricoverato una clinica psichiatrica e adesso uno dei suoi avvocati, Mauricio D'Alessandro, ha fatto chiarezza sulla situazione del Pocho: "Va molto bene, l’evoluzione è molto favorevole. Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni . I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe. Non ha ricevuto terapia intensiva come è stato detto".

"Soffre di ipomania, un disturbo cronico che colpisce l’umore. Aveva già subito in passato le conseguenze di questa patologia, non è in cura per consumo di stupefacenti o alcol, ma per curare un disturbo psichiatrico che potrebbe spingere qualcuno a farsi del male".