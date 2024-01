In Cina – Suning, il ritorno di Zhang Jindong: perdite ridotte del 43%, cerca l’utile nel 2024

Zhang Jindong si riprende Suning. Il padre di Steven starebbe riaffermando la sua influenza nel colosso per rimettere in sesto l'impresa

Zhang Jindong si riprende Suning. Due anni e mezzo dopo essersi dimesso da presidente dell'azienda di Nanchino, proprietaria anche dell'Inter, come riportato in Cina da Yicaiglobal il padre di Steven, presidente dell'Inter, starebbe riaffermando la sua influenza all'interno del colosso per rimettere in sesto l'impresa e condurla verso un 2024 diverso dagli ultimi anni di perdite. Secondo quanto riferito, infatti, Suning nel 2024 potrebbe vivere dei cambiamenti dirigenziali e, inoltre, aprire 3000 nuovi negozi, con l'obiettivo di raggiungere l'utile di bilancio nell'anno appena iniziato. Si legge: