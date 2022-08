Lazio-Inter, Andreolli: “Aver tenuto Skriniar importante quanto il ritorno di Lukaku”

Marco Andreolli ha analizzato la sfida con la Lazio negli studi di Inter TV: "Questo è il primo test importante per i nerazzurri. Anche l'anno scorso la Lazio ci ha messo in difficoltà. É una squadra ancora in via di costruzione. L'anno scorso la Lazio non ha avuto problemi a segnare ma a difendere. Ha fatto fatica a trovare compattezza, quella compattezza che caratterizza le squadre di Sarri. Sappiamo come riesce bene ad attaccare in profondità l'Inter quest'anno, in questo senso può fare sicuramente male. Sarriball? Sarri cura molto anche la fase di non possesso e la fase offensiva parte da quella con un pressing offensivo e un recupero palla avanzato. Quest'anno ancora non riesce ancora a farlo con continuità. Stiamo facendo fatica a vedere l'organizzazione di squadra. Il primo pensiero del nuovo ciclo di Sarri penso sia quello di dare una nuova quadratura".