Lazio-Inter, Gosens: “Sto bene, spero di tornare presto ad essere il vero Robin. Stasera…”

Robin Gosens ha analizzato Lazio-Inter ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio: "Sto bene, sto migliorando dopo un anno difficile. Non era facile mettermi a posto. Sto ritrovando il ritmo giusto. Spero presto di tornare a essere il Robin vero, che conosciamo tutti. Lazio? Una gara difficile, sicuramente. Andiamo in campo per vincerla, importante per trovare continuità facendo il nostro gioco. Questo ci aiuterà tanto a vincere stasera. Sulla fascia destra il mio avversario di stasera è Lazzari, sarà un duello importante. Spero sia un duello bello ma l'importante alla fine è che vinca l'Inter".