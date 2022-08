Marotta: “Skriniar resta, fiducioso sul rinnovo. Minacce non scalfiscono. Acerbi? Corsa a 3”

"Formazione? Di questi argomenti se ne occupa l'allenatore, conosce bene l'avversario e siamo molto tranquilli. Skriniar non parte? Posso dire che la proprietà la settimana scorsa ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dalle richieste del PSG, Skriniar è un elemento importante nell'impianto di gioco e rimarrà certamente. Rinnova? Skriniar è un ragazzo per bene, con lui avvieremo quanto prima un dialogo, una consultazione, una negoziazione, vogliamo vincolarlo con un contratto, sono fiducioso e ottimista, questa velata minaccia non è sufficiente a minare il valore di questo giocatore. Acerbi? A noi manca quest'ultimo tassello per chiudere la rosa che affronterà l'intera stagione, ci sono diverse ipotesi. Le stiamo valutando, nei prossimi giorni arriveremo ad una conclusione. Acerbi ci è stato proposto, valutiamo tra di noi quello che sarà il giocatore che chiuderà questa campagna. Akanji e Chalobah? Per adesso è corsa a tre, sì. Colpi importanti in giro? Credo di sì, sento e leggo di società che cerco giocatori, ci sarà un po' di movimento, fa parte di un mercato atipico con le partite e il mercato aperto, difficile per tutti. Sono certo che da qui a fine mercato, qualche colpo a sensazione si verificherà. Girone di ferro? E' un girone molto difficile, dobbiamo contare sulla nostra forza e sull'esperienza della passata stagione, sono avversari di massimo rispetto ma non temerli, dobbiamo gestire un periodo di full immersion dal punto di vista degli impegni, è una stagione anomala. La pressione agonistica è forte, sarà un'esperienza unica".