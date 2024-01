Lazio, Sarri pensa a una mossa per sorprendere l’Inter. Formula diversa in attacco

Il tecnico della Lazio non ha a disposizione Castellanos e Immobile non è ancora al meglio, pensa al falso nueve

Venerdì l'Inter scenderà in campo con la Lazio per la semifinale di Supercopp. L'altra partita verrà giocata domani sera tra Fiorentina e Napoli. Sarri ha qualche problema nel reparto offensivo.

"Con Castellanos infortunato e Immobile non ancora al meglio Sarri è intenzionato a riproporre la formula con Felipe Anderson falso nueve. Una mossa dettata dalle circostanze, ma che in realtà il tecnico è convinto possa fare la differenza contro una squadra fisica come l’Inter. Il brasiliano, in quella posizione, non dà punti di riferimento e può mandare in tilt gli avversari", scrive La Gazzetta dello Sport.