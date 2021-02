Libero – Voci sulla cessione delle quote di Suning: Inter, non è un caso che…

Il giorno dopo la vittoria schiacciante nel derby, arriva l'analisi di Libero sulla prestazione dei nerazzurri

"La nascita di questa creatura da scudetto coincide con il momento in cui prendono vita le voci sulla cessione delle quote di Suning: non è un caso, non può esserlo. Il progetto si è fermato in agosto ma ha per paradosso restituito all’Inter il miglior Conte, quello che trasforma i limiti in un motivo per superarsi".