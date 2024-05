E sempre il quotidiano presenta i due scenari possibili: "Due le ipotesi: che Oaktree abbia già in mano un acquirente a cui cedere non appena diventerà azionista di maggioranza oppure, più realisticamente, che abbia qualcuno a cui cedere il diritto di escussione capace di garantire qualcosa in più dei 380 mln di credito nei confronti di Suning. Anche perché, in caso di escussione, Oaktree dovrà una parte del 'valore equo di mercato' a Suning stessa. A margine è tecnicamente impossibile che Oaktree, nel caso in cui dovesse diventare proprietario, ceda i calciatori nerazzurri per pagare questo residuo a Zhang. Non può per legge prelevare risorse dal club per i suoi interessi. Quindi la rosa dell'Inter è al sicuro. Il futuro non è in discussione. Non cambierà il modello di gestione, chiunque ne sia il proprietario da lunedì in poi", chiosa Libero.