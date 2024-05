In casa Inter continua a tener banco la questione societaria: la trattativa tra la famiglia Zhang e il fondo Pimco sembrava essere in via di definizione, ma nella giornata di ieri è tornata in auge l'ipotesi di un subentro di Oaktree, il fondo californiano che già possiede in pegno le quote del club nerazzurro. Secondo Tuttosport la situazione è sempre più difficile per Suning: "Steven Zhang si trova sull'orlo del precipizio e mai come nelle ultime ore - anche se c'è un weekend davanti che potrebbe riservare sorprese - rischia di vedersi sfilare l'Inter entro i prossimi quattro giorni con il fondo statunitense Oaktree Capital Management pronto a subentrare al comando".