Il pagellone del girone d’andata di Serie A secondo Libero. Al primo posto c’è il capitano dell’Inter Lautaro Martinez: voto 10 per il Toro. 9 per Massimiliano Allegri secondo il quotidiano, 8 al campionato fin qui disputato dal Bologna. 7 per i sette talenti della Serie A ovvero Soulé, Zirkzee, Ferguson, Calafiori, Gudmundsson, Yildiz e Carboni, 6 a Stefano Pioli. 5 al campionato, 4 gli arbitri, 3 al Napoli di De Laurentiis, 2 alle polemiche arbitrali e 1 agli stadi italiani.