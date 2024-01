Zielinski deciso a dire addio al Napoli. Offerta importante Inter: “Sarà l’erede di Mkhitaryan”

Con l'arrivo di Buchanan, il mercato in entrata dell'Inter per questa sessione invernale dovrebbe essere chiuso. La dirigenza nerazzurra, però, lavora già alla prossima stagione. Nel mirino ci sono due parametri zero: Taremi del Porto e Zielinski del Napoli.

"Il club nerazzurro rimane in attesa per il centrocampista polacco, in scadenza con il Napoli. Il presidente De Laurentiis in cuor suo spera ancora che Zielinski dica sì alla sua ultima proposta, portata a 5 milioni di euro, ma Zielinski, dopo otto annate in Campania, sembra ormai deciso a dire addio. Era già stato vicino ai saluti l’estate scorsa, quando stava per dire sì ai milioni arabi dell’Al-Ahli, adesso però la scelta dovrebbe ricadere per un proseguo della carriera in Italia, come fatto intuire proprio da De Laurentiis nei giorni scorsi", sottolinea Tuttosport.