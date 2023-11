UFFICIALE – Juventus, Locatelli lascia il ritiro dell’Italia “a seguito di un infortunio”

Il centrocampista della Juventus Locatelli, "non sarà disponibile per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina e farà rientro al club"

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, "valutata l'indisponibilità a seguito di un infortunio, non sarà disponibile per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina e pertanto farà rientro al club di appartenenza" fa sapere la Federcalcio.

Locatelli ha lasciato il ritiro della Nazionale per "una lieve frattura leggermente scomposta della decima costola", riportata in un contrasto di gioco nella partita con il Cagliari. Lo comunica la Juventus. Il centrocampista bianconero seguirà un programma di terapie a Torino "per alcuni giorni", la ripresa degli allenamenti verrà decisa in base alla sintomatologia.