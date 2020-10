Locatelli (CSS): “Non rivivremo il lockdown. Riapertura stadi? Avremmo fatto un errore a…”

Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha fatto il punto in un’intervista rilasciata a Repubblica sui contagi da Covid in aumento : “Il lockdown, non lo rivivremo. La chiusura non si prende in considerazione. Ora il Paese è preparato, ci sono comunque terapie per rallentare la malattia, presto arriveranno vaccini e medicinali efficaci come gli anticorpi monoclonali”.